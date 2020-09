Styrelsen fick inte ansvarsfrihet – efter kritiserade USA-resan

Svenska bilsportförbundets styrelse åkte förra året till Indy car-finalen för 300 000 kronor som finansierades av medlemmarnas pengar. Flera lokala örbund krävde att styrelsen skulle avgå och förbundets revisor vill inte ge styrelsen ansvarsfrihet.

Anledningen är alkoholnotor och att medlemmarna fått betala för närstående till styrelsen som följt med på resan.

Ingen ansvarsfrihet

Efter SVT Sports avslöjanden avgick ordförande Lars Pettersson och kort senare meddelade även vice ordförande Lars Nyman att inte ställer upp för omval.

Nu har Svenska bilsportförbundet hållit sitt årsmöte och medlemmarna gick på revisorns linje efter en öppen omröstning. Från gamla styrelsen, som alltså inte fick ansvarsfrihet, sitter Per-Gunnar Andersson och Urban Wahlberg fortsatt kvar.

Ny styrelse

Dessutom röstades en delvis ny styrelse fram. Förutom Lars Pettersson och Daniel Nyman lämnar Örjan Eriksson och Anna Elgtorp. Ny ordförande blir Magnus Berthling.

– Jag är van vid hårda debatter och tuffa tag, men jag har en vädjan och det är att vi alla i diskussioner håller oss till sakfrågor och har en god ton till varandra. Då blir det bättre, säger Magnus Berthling till förbundets hemsida.

Han fortsätter:

– Jag har erfarenhet från flera styrelseuppdrag där det bråkats och varit tufft men där man sen haft en trevlig stund under fikat för att man just diskuterat sakfrågor och inget annat under mötet.

