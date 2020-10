Färska upp minnet – här är fem ögonblick som definierade valrörelsen i USA 2020

Den första (och kaotiska) debatten

Den första tv-sända debatten mellan president Donald Trump och utmanaren Joe Biden blev hätsk. I amerikanska medier beskrevs mötet till och med som ett totalt fiasko med omkring 100 avbrott varav Trump stod för merparten. ”En utmattande skrikfest”, konstaterade exempelvis Fox News efteråt.

Trump möter Black lives matter-protester med PR-bild och bibel

I slutet av maj dödades den svarta amerikanen George Floyd under ett polisingripande i Minneapolis, vilket blev startskottet för omfattande protester runtom USA. När demonstrationerna och upploppen växte sig allt större under juni valde Donald Trump att, med bibel i hand, posera utanför S:t Johns kyrka som brunnit i samband med protester kvällen innan. Ett grepp som presidentens motståndare riktade skarp kritik mot.

Liberal domare i Högsta domstolen dör – mitt under brinnande valrörelse

I slutet av september avlider Ruth Bader Ginsburg, liberal domare i USA:s Högsta domstol. Hon ersätts av den konservativa juristen Amy Coney Barrett. Hon är den tredje domaren som Donald Trump tillsätter i Högsta domstolen, vilket beskrivs som en av hans största politiska segrar under mandatperioden då domarna sitter på livstid. Demokraterna, som anser att sjubarnsmamman bland annat kan utgöra ett hot mot abortlagen, protesterade.

Donald Trump får covid-19

Donald Trump har i flera tal tonat ner allvaret av covid-19 – i början av oktober drabbades han själv av sjukdomen. Hur sjuk presidenten, som både hånades och hedrades efter att han smittats, faktiskt var är det bara den närmsta kretsen som vet. Klart är dock att han kunde lämna sjukhuset efter bara ett par dagar. Och det dröjde inte länge innan presidenten, som sällan bär munskydd, var ute och kampanjade igen.

Hunter Bidens laptop på vift – eller?

I oktober publicerar tidningen New York Post ett avslöjande om Joe Biden och hans son Hunter Bidens affärer i Ukraina. Uppgifterna sägs komma från en laptop som Hunter Biden lämnat in på reparation, men trovärdigheten i artikeln ifrågasätts och den stoppas också av såväl Facebook som Twitter. Vad som är sant och inte är oklart men den påstådda affären används ändå som ett politiskt slagträ under de sista skälvande veckorna innan presidentvalet.