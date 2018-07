Ruotsissa riehuu yli 80 tulipaloa

Hälytyskeskus SOS Alarmin mukaan tiistai-aamupäivänä paloi yli 80 paikkakunnalla Ruotsissa. Suurimmassa osassa maata on voimassa tulentekokielto.

Taalainmaa

Särnan lounaispuolella Älvdalenin kunnassa Taalainmaalla palaa kaksi kertaa kaksi kilometriä suuri alue. Alueella sijaitsee ampumarata jossa voi olla käyttämättömiä ammuksia, jonka takia henkilökunta on evakuoinut alueen. Palo leviää nopeasti kohti Härjedalenia.

Läntisellä taalainmaalla Torgåsin ja Liman länsipuolella riehui aikaisemmin metsäpalo. Tämä on nyt hallinnassa.

40 palomiestä taistelee Jerkersbodbergetin metsäpalon kanssa Leksandin ja Dala-Järnan välillä. Palo syttyi lauantaina ja on saanut uutta puhtia. On epäselvää kuinka mittava alue palaa, mutta tuliseinämä on noin 700 metriä ja noin kahdeksan hehtaaria on palanut. Maanantai-iltana palo ei vielä ollut hallinnassa.

Gävleborg

Useita metsäpaloja riehuu Ljusdalin kunnassa Gävleborgissa. Neljä helikopteria osallistui sammutustöihin maanantai-iltapäivänä. Pelastuslaitos luuli että Nötbergetin metsäpalo oli jo sammutettu sunnuntaina, mutta se leimahti uudelleen.

Ängran suuri metsäpalo on levinnyt sunnuntaista lähtien. Tovåssjön tulipalo lasketaan noin 40-50 hehtaarin suuruiseksi ja kasvaa yhä. Sammutusveden saanti on vaikeutunut. Maanantai-iltapäivänä pelastuslaitos sai hälytyksen myös palosta Enskogenissa Laforsenin pohjoispuolella. Lähistöllä asuvia on kehotettu evakuoimaan.

Kaksi VMA-kuulutusta (viktigt meddelande till allmänheten) on tehty Gävleborgissa. Ne löytyvät täältä.

Maanantaina kello 14 aikaan pelastuslaitos sai hälytyksen kahdesta tulipalosta Hälsinglannissa. Yksi Nordanstigin kunnassa, Bergsjön lounaispuolella – toinen Björsbon lähistöllä, Hudiksvallin luoteispuolella. Myös Brännåsissa roihuaa vähintään hehtaarin kokoinen metsäpalo.

Jämtlanti

Jämtlannissa palaa usealla paikkakunnalla. Hammarstrandin ulkopuolella Ragundan kunnassa palava metsäpalo ei ole hallinnassa. Viisi pelastuspartiota, kodinturvajoukot ja kolme helikopteria osallistuvat sammutustöihin. Paloalue on noin neljä neliökilometriä. Pelastuslaitos kehottaa kaikkia siirtymään sisätiloihin ja sulkemaan ovet, ikkunat ja ilmastoinnin.

VMA (viktigt meddelande till allmänheten) on kuulutettu Jämtlannissa. Lue lisää täältä..

Smoolanti

Maanantaina klo 14 tuli hälytys metsäpalosta Korsbergan ulkopuolella Vetlandan kunnassa Jönköpingin läänissä. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle alueella riehui parisensataa neliömetriä suuri palo. Parisenkymmentä paloautoa lähetettiin paikalle ja palo on nyt hallinnassa ja maanantai-iltapäivänä jälkisammutus oli käynnissä.

Metsäpalo Sundin pohjoispuolella Anebyn lähellä on hallinnassa. Pelastuslaitos oli nopeasti paikalla ja saartoi tulipalon.

Metsäalue palaa Norramålassa Åsedan ja Älghultin välillä Kronobergin läänissä. Helikopteri havaitsi palon maanantai-aamupäivänä.

Uppsala

Östhammarin kunnassa, Gimon lentokentän pohjoispuolella paloi maanantai-iltapäivällä. Myöhemmin iltapäivällä suunnilleen jalkapallokentän kokoinen palo oli hallinnassa. Sammutushenkilökunta oli jälkitöissä koko illan.

Metsäpalo Månkarbossa vanhan ja uuden E4-tien välissä.

Tukholma

Pelastuslaitos sai hälytyksen metsäpalosta Skäretin ja Hovetin järvien välimaastossa, Roslagstoppetin lähellä Tukholman pohjoispuolella maanantai-iltapäivällä. Tuli saatiin sammutettua illan aikana.

Värmlanti

Maanantaina klo 15 aikaan Värmlannin läänissä, Årjängin itäpuolella riehui metsäpalo. Paikalla paloi myös viikonloppuna ja se käsittää noin 50x50 metriä suuren alueen.

Rämmenissa i Filipstadin kunnassa syttyi uusi metsäpalo maanantaina. Se ei ollut hallinnassa vielä iltapäivällä.

Pohjoispohja

Maanantaina pelastuslaitos taisteli kuuden metsäpalon parissa. Kolme Jokimukassa, kaksi Pajalassa ja yksi Jällivaarassa. Kaikki mahdollinen pelastushenkilökunta kutsuttiin paikalle ja jos lisää paloja syttyy, niin tilanne voi muuttua ylivoimaiseksi. Myös metsän- ja maanomistajat osallistuivat sammutustöihin.

Länsipohja

Vindelin kunnassa riehui kolme metsäpaloa. Helikopterit vesipommittavat ja 20 sotilasta Lyckselen kodinturvajoukoista komennettiin sammutustöihin. Yksi paloista käsittää 600 kertaa 600 metrin alueen. Pelastuslaitos ei maanantaina ollut vielä saanut paloa taltutetuksi.