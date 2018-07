Här är bränderna som härjar i Sverige just nu

SOS Alarm meddelade klockan 9 på torsdagsförmiddagen att det pågår 35 räddningsärenden runt om i landet. Det handlar om allt ifrån små gräsbränder till stora skogsbränder.

Av de här bränderna är elva stycken så pass allvarliga att Viktigt meddelande till allmänheten utfärdats.

Dalarna

I Trängslet, sydost om Särna i Älvdalens kommun, brinner ett område på fem gånger sex kilometer. På grund av dåliga vindförhållanden har branden spridits snabbt och räddningstjänsten genomför ett tufft släckningsarbete.

Under onsdagen jobbade de hårt med att motverka fortsatt spridning av branden. De stötte på ett bakslag men återfick kontrollen vid 18-tiden.

Boende uppmanades under onsdagen att omedelbart lämna området.

Läget vid den stora skogsbranden som rasar nordväst om Lima och Torgås i Västerdalarna beskrevs under onsdagskvällen som kaotiskt.

Branden sprider sig snabbt och okontrollerat och omfattar nu runt 500 hektar. Skog skövlas ner på flera håll i området ett försök att stoppa spridningen.

Stugägare vid Kolarkölen eller Tandberget uppmanas att rädda värdefulla föremål då det finns en risk för att stugorna inte kommer gå att rädda.

Gävleborg

Flera skogsbränder rasar i Ljusdals kommun. I huvudsak handlar det om tre stora bränder som sprider sig i alla väderstreck. Länsstyrelsen Gävleborg bedömer att brandområdet täcker 8500 hektar.

Vid lunchtid under onsdagen meddelades att två av bränderna, Enskogen och Ängra, i princip gått ihop till en brand.

Under onsdagskvällen uppmanades alla invånare i Kårböle att utrymma sedan skogsbranden vid Nötberget fördubblats i omfattning.

Även boende vid Enskogen och Ängra har ombetts att evakuera.

Jämtlands län/Härjedalen

På onsdagskvällen pågick den allra största branden i Härjedalen för fullt, söder om Sveg, vid Fågelsjö-Lillåsen. Ett av de italienska brandplanen arbetade då med att vattenbomba över branden som omfattar cirka 3500 hektar.

Det pågick också flera mindre bränder runt Storbrättan i Härjedalen och tre helikoptrar befann sig på plats. Boende i Olingdal, Härjeåsjön och Olingvallen evakuerades under tisdagen.

Branden i Pålgård, Ragunda ringades in under onsdagen, men läget var inte helt under kontroll.

På Hanåsen, Gällö, upptäcktes en brand under onsdagen som troligtvis orsakats av åskväder. Sent under onsdagskvällen ombads boende öster om Gällö att omedelbart lämna sina hem.

Stor-Tävjeåsen brinner på en yta om cirka 1600 hektar och under onsdagskvällen jobbade fjällräddare, bandvagn och fyrhjulingar med att bekämpa den.

Södertälje

Skogsbranden vid Båglan i Nykvarn har pågått sedan i tisdag. Under morgonen meddelade Södertörns brandförsvar att branden kan vara över idag om allt går enligt plan. Av de 65 000 kvadratmeter som stod i lågor återstår nu två hektar att släcka.

Norrbotten

Vid lunchtid på onsdagen rasade åtta skogsbränder i bland annat Jokkmokk, Överkalix, Gällivare och Älvsbyn. Under kvällen hade bränder tillkommit och totalt 14 skogsbränder pågår nu i Norrbotten.

Läget är ansträngt, räddningstjänsterna arbetar med all den personal som finns tillgänglig och man har även kallat på förstärkning i form av helikoptrar, hemvärnet och även frivilliga krafter.

Uppsala

På tisdagen blossade en skogsbrand upp i Stormossen utanför Tierp, den var snart under kontroll men härjar fortfarande.

Under onsdagskvällen inkom ett larm om en skogsbrand i naturreservatet Nåsten, strax väster om Uppsala. Branden släcktes strax innan midnatt.

Värmland

Ett område på 500 gånger 500 meter brinner öster om Ransby, några kilometer från Sysslebäck. Branden är nu under kontroll.

Det brinner i skogen vid Sundhagsfors, nordväst om Skillingmark. Till en början spred sig branden snabbt, men nu har det lugnat ner sig.

Småland

I de östra delarna av Småland har bränder blossat upp på löpande band. I Hultsfred har vissa bränder varit så stora att det tagit flera dagar att få kontroll på dem.

Helikoptrar som cirkulerar i områden runt Hultsfred kommun har kunnat dämpa elden, men det är svårt att få full kontroll på den.

Under onsdagen bröt flera mindre bränder ut i Jönköpings län. En brand i ett skogsområde i Bredaryd, nära en sportanläggning, kunde bekämpas. Nu pågår arbetet med att förhindra att branden blossar upp igen.

Detsamma gäller för en brand vid Norra Grohult i Vaggeryd och eftersläckningsarbetet kommer pågå en tid framöver.

När det gäller branden längs väg 127 utanför Vrigstad pågår släckningsarbetet fortfarande.

Västerbotten

Mest akut är läget vid Högbränna i Nordmaling där boende i närområdet just nu evakueras. Det är i nuläget oklart hur många hushåll det rör sig om.

Flera skogsbränder som härjat i Vindelns kommun under helgen blossade upp på nytt under tisdagen. Främst rör det sig om branden på Åmlidberget som fått nytt liv.

Förutom Åmlidberget brinner det även på Ramberget, men den är under kontroll. Branden vid Hjuksnoret, Bredträskudden är fortfarande inte under kontroll.

Västernorrland

En skogsbrand härjar sedan i onsdags i Brattsjö, Örnsköldsviks kommun. Under torsdagsmorgonen är den fortfarande inte under kontroll trots intensivt arbete från räddningstjänsten.

Branden beräknas vara omkring fem kilometer lång och närmare två kilometer bred.

Örebro

En kraftig brand har härjat för fullt vid Villingsbergs skjutfält utanför Garphyttan. Efter att branden länge var okontrollerad började Nerikes brandkår under onsdagseftermiddagen se framsteg i det påfrestande släckningsarbetet.