Trängsletbranden: Detta har hänt

Torsdag 12 juli

Flera skogsbränder startar på olika platser i Älvdalens kommun och runt om i länet. Orsaken till bränderna är sannolikt blixtnedslag. En av bränderna lokaliseras till skjutfältet i Trängslet. Den största branden uppges vara 50 gånger 50 meter stor och belägen söder om Brunnåsen, nära Trängslet i Älvdalens kommun. Samtliga bränder är under kontroll trots svårigheter med besvärlig terräng.

Fredag 13 juli

Branden vid militärområdet i Trängslet blossar upp på nytt under morgonen och upptar nu en yta på 150 gånger 150 meter. Mora brandkårs räddningschef Johan Szymanski meddelar att det inte finns någon spridningsrisk och att branden är under kontroll. En av försvarsmaktens helikoptrar kallas in för att underlätta släckningsarbetet då det är långt till vatten.

Mot kvällen förändras läget. Branden tar ny fart och sprider sig snabbt till en yta på 500 gånger 500 meter. Brandmän från flera stationer kallas in tillsammans med personal från hemvärnet och försvaret.

Lördag 14 juli

Under natten tar brandmän från fem brandstationer tillsammans med personal från försvaret, Fortifikationsverket och hemvärnet åter kontroll över branden och ringar in det 800 gånger 700 meter stora brandområdet.

Söndag 15 juli

Det inkommer flera larm om skogsbränder i länet under dagen. Vid 13-tiden blossar branden vid militärområdet upp igen. Elden sprider sig från trädtopp till trädtopp och vid 17.30 är situationen utom kontroll.

– Det går inte bra. Vi har fått in en helikopter och väntar på en till senare ikväll. Men redan nu planerar vi för insatser i tre dygn framöver, säger Mora brandkårs räddningschef Johan Szymanski.

Szymanski meddelar att man hoppas på hjälp från utlandet genom MSB.

Måndag 16 juli

Vid 00.30-tiden kompliceras släckningsarbetet när brandkåren får kännedom om att det branddrabbade området är ett så kallat målområde för artelleri. Det innebär att det kan finnas grovkalibrig, odetonerad, ammunition på platsen. Området utryms omedelbart med ett riskavstånd på 600 meter.

Alla markinsatser avbryts och branden brinner okontrollerat. Nästan två gånger två kilometer står i lågor och vädret beskrivs av Johan Szymanski som ”värsta tänkbara” med temperaturer på 30 grader, extremt låg luftfuktighet och kraftiga byvindar.

På eftermiddagen utfärdas ett första viktigt meddelande till allmänheten, VMA, där alla som befinner sig inom skjutområdet uppmanas att utrymma.

Tisdag 17 juli

Det råder fortsatt explosionsrisk vid skjutfältet. Släckningsarbetet återupptas med målet att begränsa spridningen. Det blåser mindre och läget förbättras. Helikoptrar vattenbombar det två gånger tre kilometer stora brandområdet.

Onsdag 18 juli

Efter en relativt lugn natt meddelar brandkåren att man förväntar sig en besvärlig dag med mycket blåst. Branden sprider sig mot bebyggelse i nordväst och ett nytt VMA går ut där boende uppmanas lämna området. Polisen kallas in för att säkerställa utrymningen av de cirka 40 berörda fastigheterna.

Det beslutas om att brandflygen från Italien inte skickas till Trängslet. De skickas istället till branden i Lillhärdal i Jämtland där läget är mer akut.

Brandytan bedöms vara runt fem gånger sex kilometer.

Torsdag 19 juli

Förstärkning anländer från Jönköpings län. Utöver dem är styrkor från Stockholm, Mälardalen, Småland, Värmland, Gotland och grannkommunerna på plats.

Läget bedöms som fortsatt kritiskt.

Under en flygning upptäcker man att en granat har detonerat i en kraftig explotion. Det framkommer senare att explosionen inträffat under onsdagskvällen.

Svalare temperaturer, högre luftfuktighet, mindre blåst och mer personal gör läget mer hoppfullt än tidigare.

På kvällen avbryts vattenbombningen över militärområdet på grund av den explosionsrisk som uppstått av de höga temperaturerna.

Fredag 20 juli

Vattenbombningen återupptas av helikoptrar med splitterskydd. Totalt vattenbombar fyra helikoptrar brandområdet. På marken jobbar runt 40-50 personer.

Det finns återigen en oro över att vädret ska ställa till det under dagen.